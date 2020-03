Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

A Nyon avevano i tappi nelle orecchie

Francesco Modugno collega di SKY, è interventuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendo la suo opinione sulle decisioni prese dalla UEFA. Ecco quanto dichiarato: “E’ una sospensione che era obbligata dall’impossibilità di garantire la salute pubblica a tutto ciò che ruota ad una partita di calcio. A Nyon avevano i tappi nelle orecchie. Si son persi tra clausole, conti economici, problematiche organizzative: tutte questioni che vengono dopo la salute. Sul possibile slittamento degli Europei ha aggiunto: “Se il criterio è il buon senso, non c’è alternativa. C’è da riflettere sul fatto che tutte le federazioni calcistiche avranno bisogno di tempo per regolarizzare i campionati. Contrattualmente parlando i calciatori hanno un contratto fino al 30 giugno, ma ci possono essere delle deroghe”.

