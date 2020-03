Ag. Faraoni: “Giuntoli lo vuole, piace tanto anche a Gattuso”

L’agente di Faraoni parla sul possibile passaggio del suo assistito al Napoli

L’agente di Faraoni, Mario Giuffredi è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare in merito ad un possibile passaggio del suo assistito al Napoli. Questele sue dichiarazioni:

Ag. Faraoni

“Faraoni a Napoli? E’ troppo presto per parlare di mercato adesso. Non nascondo mai nulla, Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso. Sicuramente dobbiamo andare avanti, fare quello che abbiamo sempre fatto.

