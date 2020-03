Sarà molto difficile la ripresa. Mertens non riesce più a stare senza Napoli ed i napoletani

Chiariello: il mondo va avanti, il mercato continua, le multe ai giocatori del Napoli rimangono, alcuni quesiti restano aperti, la situazione mentale dei giocatori durante la risalita, adesso è sotto i tacchi

Turrini: “Era assurdo poter immaginare di proseguire con il Gran Premio”

Leo Turrini, SkySport: “Era facilmente prevedibile che un membro risultasse positivo, e così è stato per la McLaren che ha provveduto a mettere in quarantena l’intero organico ritirandosi dal Gran Premio. Era assurdo poter immaginare di correre, anche perché c’è un assembramento per lavoro a livelli estremi. Dobbiamo renderci conto che si tratta di una situazione senza precedenti nel mondo contemporaneo. Dal calcio alla Formula 1, bisogna smetterla di parlarne. Quando questa vicenda drammatica ce la saremo lasciata finalmente alle spalle, allora ricominceremo a ragionare su quando si potrà giocare e correre”.

Zancan: “Il buon senso porterà a rimandare l’Europeo al 2021. Arteta ha portato alla sospensione della Premier”

Federico Zancan, SkySport: “Il caso positivo di Arteta ha imposto lo stop anche della Premier League e prendere provvedimenti più seri. Inizialmente hanno sottovalutato il problema, finché non arriva in casa tua, c’è la tendenza a voler continuare con la vita normale. Campionati e Coppe ferme, penso che il buon senso porterà a rimandare l’Europeo al 2021. Liverpool? Si parla del timore di perdere il titolo, ma non può essere messo in discussione in nessuno modo. Sicuramente andando più avanti potrebbe andare a mancare tutta la gran festa, la parata, che si stava già pregustando e programmando”.

Chiariello: “La UEFA si rende finalmente conto che il problema è generale”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “La UEFA si rende finalmente conto che il problema è generale, aspettando l’OMS che dichiarasse la pandemia. Ora si fermeranno anche gli allenamenti, ci sarà uno stop generale per tutta Europa. Le ipotesi sono tante, ma nessuna è sicura per capire quando e se i campionati andranno avanti, se si disputerà l’Europeo. In questo momento non siamo in grado di fare previsioni, l’unica cosa certe è che lo sport si ferma a tutti i livelli”.

Valentini: “Mi aspettavo da Agnelli, Uva e Christillin un’azione più pressante ed energica”

Antonello Valentini, ex direttore generale FIGC: “Ho visto una grande lezioni di umanità e solidarietà nei napoletani affacciati al balcone. La UEFA ha tardato troppo, si sono finalmente svegliati bloccando le competizioni internazionali. Non si erano ben resi conto di cosa sta succedendo in tutta Europa. Ci sono praticamente quasi tutti i campionati europei fermi, si gioca a porte chiuse soltanto in Polonia, ma immagino si bloccheranno anche lì. Mi sarei aspettato dai tre rappresentanti del consecutivo UEFA, un intervento un po’ più deciso. Ci sono circa 60 giocatori della Serie A sempre convocati dalle proprie nazionali, soltanto il Napoli ne ha 6, l’Europeo va rinviato e l’ideale sarebbe l’anno venturo. Fermiamo i giocatori, fermiamoci noi tutti e ridurremo il contagio. Mi aspettavo da Agnelli, Uva e Christillin un’azione più pressante ed energica. In Italia siamo oltre mille morti, rendiamoci conto che c’è soltanto da bloccarsi. Il 17 ci sarà una riunione con i 55 rappresentanti di tutta Europa, non vedo altra soluzione che rinviare gli Europei per portare a termine i campionati nazionali e se possibile anche le Coppe Europee”.

Sannino: “Un’emozione unica sentire ‘Abbracciame’ dai balconi di Napoli. Mertens? Non riesce più a stare senza Napoli ed i napoletani”

Andrea Sannino, cantante: “Abbracciame è una canzone ha 5 anni, ma continua a stupirmi sotto tante vesti. Sono in quarantena con la mia famiglia, ho scoperto questo flashmob solo per i tantissimi tag che mi sono arrivati, è una grande emozione. Mi sento coinvolto anch’io, perché come loro sto vivendo la stessa situazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti e dire che sono idealmente vicino a tutti. La cosa bella che sta avvenendo in quest’ultimo anno, è che finalmente questa canzone sta assumendo quella che era la mia idea, quando è nata: l’abbraccio che anticipa ogni gesto dell’amore. Sentii Mertens dopo il gol del Barcellona e gli dissi che se avesse segnato anche contro il Barcellona, gli avrei fatto una serenata sotto casa. Dries resta? Non lo so, che mi vuoi far dire (ride, ndr). Ho la netta sensazione che resti, non riesce più a stare senza Napoli e i napoletani”.

Chiariello: “Sarà molto difficile la ripresa, per il Napoli in particolare. Adesso l’unica cosa che conta è che ogni giocatore responsabilmente resti a casa facendo la propria parte”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Finalmente l’attesa è finita: Barcellona-Napoli non s’ha da fare. Il mondo del calcio è stato già colpito con due casi accertati in Serie A ed è il momento di stare a casa a riflettere. Però cos’accade? Il mondo va avanti, il mercato continua, le multe rimangono, alcuni quesiti restano aperti, la situazione mentale dei giocatori durante la risalita, adesso è sotto i tacchi. Sarà molto difficile la ripresa, per il Napoli in particolare. Adesso l’unica cosa che conta è che ogni giocatore responsabilmente resti a casa facendo la propria parte”.

