Napoli sta rispondendo molto bene al virus. La UEFA valuta rinvio Europei

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare degli effetti del coronavirus sul calcio, su Napoli che sta rispondendo bene al virus, sull’ UEFA che valuta il rinvio degli Europei e su altro.

Chiariello: “La UEFA dovrà sospendere Champions ed Europa League. Bisogna mettersi tutti alla finestra in attesa che passi la bufera”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Partiamo dal calcio giocato, per quel poco che c’è. Il Liverpool campiona d’Europa in carica, arriva corto nel mese di Marzo ma soprattutto senza il suo fenomeno. Ieri il Liverpool ha aggredito il muro dell’Atleltico, come ben sappiamo Simeone è il più grande autista di bus in Europa. L’anno scorso il Napoli ha trovato un grande Allison, quest’anno c’era Adrian, un portiere normale e la mancanza di Allison ha costato la Champions League. La UEFA dovrà sospendere Champions ed Europa League. Bisogna mettersi tutti alla finestra in attesa che passi la bufera per capire quali e se ci saranno le finestre per recuperare un minimo di normalità in questa stagione”.

Panini: “Insigne ha dato un messaggio straordinario. I cittadini stanno rispondendo in maniera perfetta alle direttive ed il Comune di Napoli si sta mobilitando per diversi provvedimenti”

Enrico Panini, vice sindaco di Napoli: “Messaggio straordinario di Insigne che diventa parte attiva di una gara di solidarietà. E’ un grande giocatore e dà un segnale molto importante trasportando con il suo esempio verso una sana imitazione. I cittadini napoletani stanno rispondendo in maniera attenta e puntuale, escludendo alcuni fenomeni verificatisi anche in altre città. Devo dire che l’amministrazione è in campo da sabato 22 febbraio, sanificando scuole, strade, intervenendo con una serie di provvedimenti di modo tale che i casi che hanno attraversato la nostra città non accrescano ulteriormente il virus. Sto affrontando il virus con tanta determinazione, lavorando il triplo dando un esempio con la nostra determinazione. Siamo comunque di fronte ad un fenomeno sconosciuto e ciò impedisce una valutazione serena. Ciò che mi preoccupa di più sono quei segni già evidenti ora – e più pesanti nelle prossime settimane – è il lavoro, la produzione, il reddito dei cittadini. Non sarà semplice, ma siamo in campo: nei prossimi giorni il sindaco varerà un provvedimento per spostare in avanti una serie di termini, con una serie di agevolazioni”.

Calaiò: “Ritmi altalenanti questa stagione, si sente la mancanza di Djuric e Lombardi”

Emanuele Calaiò, dirigente settore giovanile Salernitana: “Un po’ tutte le squadre, tranne il Benevento, hanno ritmi altalenanti durante questa stagione per una serie di ragioni. Ci penalizza aver perso due giocatori come Djuric e Lombardi, ma fa parte del gioco e penso che la Salernitana ha una rosa importante per sopperire a queste assenze. Calaiò manca alla Salernitana? Non credo, ho fatto il mio, ho dato spazio anche agli investimenti della società, ai giovani, il mio caso va un po’ preso da parte tra l’età e la voglia di ricoprire un altro ruolo, ma fin quando c’erano Djuric e Lombardi, stavano facendo qualcosa di straordinario. Coronavirus? La vivo come tutti gli italiani, una situazione un po’ surreale. Bisogna stare a casa, non si può andare a lavorare, a fare una passeggiata per i super controlli, ma è giusto che ognuno faccia piccoli sacrifici. Il settore giovanile è a casa, convitto chiuso, dobbiamo tutelare i nostri ragazzi. Ieri c’è stato un primo consiglio federale, bisogna aspettare altri riunioni e comunicati, è normale che ognuno tiri l’acqua al suo mulino. E’ ovvio che il Benevento è scettico rispetto alla vicenda in quanto sono primi in classifica con tanti punti sulla seconda squadra, purtroppo ci sono altre valutazioni da fare. Sono d’accordo con altri dirigenti di altre società che dicono di fermare il calcio tutti e non giocare qualche campionato a porte chiuse, altri a porte aperte, è un caos totale”.

Famiglietti: “Napoli sta rispondendo molto bene al virus, è una situazione molto toccante. Insigne leader dei napoletani ha lanciato un segnale forte”

Gennaro Famiglietti, Presidente Istituto di Cultura Meridionale, Console di Bulgaria e coordinatore nazionale FENCO: “Cavani è una persona meravigliosa, è generoso. Ama molto Napoli, ha vissuto gli anni più belli qui. Sto lavorando nella mia sede, con i miei collaboratori avvocati, ma con tutte le disposizioni. All’ingresso di ogni collaboratore misuro la febbre, bisogna lavarsi subito le mani con l’Amuchina e si sta esclusivamente con la mascherina al proprio posto. Facciamo una sanificazione sia la mattina che la sera prima di chiudere. Durante quest’emergenza sta venendo fuori tutto il cuore dei napoletani, la città sta rispondendo in maniera molto composta. Si osservano le regole e c’è una gara di solidarietà con il gesto di Insigne e di altri, molto importante. Lorenzo è il leader del Napoli, squadra e città, ha lanciato un segnale davvero importante. Ognuno di noi dovrebbe prendere esempio. Sono stato a Roma e posso dire che anche loro vivono un momento difficile, ma ciò che ho visto a Napoli è ancora più toccante. A volte l’atteggiamento superficiale ha lasciato spazio ad atteggiamenti meno composti, ma adesso stanno agendo davvero molto bene. Sono convinto che in tempi abbastanza brevi possiamo sconfiggere il virus”.

AS, Calemme: “Inevitabile fermare tutto. La UEFA valuta rinvio Europei”

Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: ““È inevitabile che si fermi tutto, la UEFA si è assunta un grosso rischio a far giocare e soprattutto a porte aperte come nella partita di ieri Liverpool-Atletico Madrid. Oggi è risultato positivo un giocare di basket del Real Madrid che era stato a Milano, pur applicando tutte le misure cautelari. Per cui adesso rischiano la quarantena tutte le avversarie del Real Madrid delle ultime settimane, anche il Barcellona. Inevitabile interrompere LaLiga. Rinvio Europei all’anno prossimo? Così pare, l’unico che non vuole prendere questa decisione è Ceferin che sta per cedere. Rinviandolo avremo la possibilità di recuperare partite ed introiti. Vivo la realtà spagnola ed il fatto che non sia stata sospesa Liverpool-Atletico Madrid, allontana la percezione del rischio. Nel momento in cui non si ferma il calcio, le persone che lo seguono pensano che il coronavirus in fondo non sia un fenomeno grave. Ma come abbiamo visto i calciatori ed i tifosi, non sono immuni. La UEFA ha richiesto una riunione con tutte le 55 leghe per martedì 17. Quello di cui tutti restiamo convinti è che Barcellona-Napoli non si giocherà, lo Stato spagnolo non vuole”.

Chiariello: “Perché esistono calciatori di Serie A e di Serie B, cioè quelli che hanno rischi di contagio e quelli che non hanno rischi? ”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Ci sono affermazioni che tra loro fanno un po’ a cazzotti. Il portavoce del Barcellona ha dichiarato che nessuno dei loro giocatori si è rifiutato di giocare contro il Napoli, quelli del Napoli si stanno allenando come se nulla fosse. Molte squadre si sono fermate in attesa di capire cosa succederà. Perché esistono calciatori di Serie A e di Serie B, cioè quelli che hanno rischi di contagio e quelli che non hanno rischi? Ieri abbiamo visto partite che sembrava fosse tutto normale, ma non è così, la vita è stravolta”.

