Calciomercato Napoli, il Psg vende Neymar: Tuchel vuole Dybala e Koulibaly

Il PSG lavora in vista del prossimo calciomercato, pare che Leonardo abbia già stilato una lista con cessioni e obiettivi. Secondo quanto riportato da Le10Sports, il club parigino potrebbe far cassa con Neymar (circa 200 milioni di euro, ndr) per puntare a Dybala e uno tra Koulibaly o Konaté.

Il senegalese del Napoli sta attraversando un brutto periodo, probabilmente il peggiore della sua carriera a Napoli. Nonostante questo il Paris Saint Germain ha bene in mente le prestazioni del ragazzo nel doppio confronto con gli azzurri nella scorsa stagione, ed è per questo motivo che Tuchel ha espresso fortemente la voglia di averlo tra le proprie fila.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

UFFICIALE – Lega Nazionale Dilettanti, stop alle attività fino al 3 aprile!

Ultim’ora – Infortunio Maksimovic, recupero da valutare

Calciomercato – Il brasiliano Arthur nel mirino del Napoli

Calcagno: “I calciatori non sciopereranno, ma la nostra richiesta è quella di sapere se è logico andare avanti”

La Pro Vercelli si ferma: fino al termine dell’emergenza Coronavirus

CONTENUTI EXTRA

Codogno in semilibertà, finita la zona rossa