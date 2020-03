Barcelona-Napoli, gli azzurri potrebbero arrivare prima in aereo e poi in pullman: l’itinerario

L’allarme Coronavirus colpisce il mondo del calcio e non solo quello italiano, c’è trepidazione anche per lo svolgimento della Champions League. Il Napoli, settimana prossima, affronterà il Barcellona a porte chiuse per il ritorno degli ottavi di finale. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica.

Finora la Champions è andata invece avanti normalmente e solo per questo resta in bilico il destino della rivincita tra Barcellona e Napoli al Camp Nou, con il club azzurro che sta approntando un piano di viaggio alternativo per arrivare lo stesso in Catalogna. L’aeroporto più vicino dove il charter con a bordo la squadra potrebbe atterrare, in mancanza di una deroga, è quello in territorio francese di Perpignano- Rivesaltes. Da lì Gattuso e i giocatori dovrebbero poi proseguire in autobus per poco meno di 200 chilometri, fino a destinazione.

