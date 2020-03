Napoli, ultimo allenamento oggi? La situazione

La sensazione forte, e forse anche attesa, è che oggi potrebbe essere l’ultimo giorno di allenamento per il Napoli. A Castelvolturno si attende soltanto che arrivi dalla Uefa la comunicazione ufficiale per il rinvio della sfida prevista mercoledì a Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League: dopo lo stop ricevuto da Roma e Inter sulla disputa dell’andata degli ottavi di Europa League a causa della chiusura dei voli dalla Spagna all’Italia, e viceversa, anche al Napoli dovrebbe essere negata la possibilità di viaggiare in direzione Catalogna.

Come riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport. Se fosse così, allora oggi Gennaro Gattuso dovrebbe decretare il “rompete le righe” per sette giorni, tutti a casa in attesa di ricevere notizie incoraggianti in merito alla lotta dell’umanità al Covid-19. In tal caso, il club azzurro dovrebbe dare a calciatori e tecnici tutte le prescrizioni da adottare in questo lasso temporale, in primis il divieto di allontanarsi da Napoli e di restare chiusi nelle rispettive abitazioni, insieme alle famiglie che già da giorni stanno facendo vita ritirata. Come lo stesso tecnico che ha già chiuso tutte le sue attività di ristorazione a Gallarate e sta vivendo con moglie e figli al riparo della sua abitazione partenopea.

Ma se così fosse, se dovesse essere bloccata anche la Champions League, qualche rimpianto il Napoli lo avrebbe. A cominciare dalla possibilità, sfumata, di giocarsi l’accesso ai quarti di Champions in un Camp Nou deserto e contro un Barcellona che sarebbe privo di Sergi Busquets e Arturo Vidal squalificati, oltre ad Arthur, Ousmane Dembélé e Luis Suarez infortunati. E poi, il Napoli di questi tempi sta veramente bene. Il coach calabrese temeva che ci fosse un altro calo psicologico, invece tutto il gruppo ha preso forza nelle gambe, grazie al programma di allenamenti previsto dallo staff tecnico azzurro, oltre alla consapevolezza di essere molto competitivo. L’allenatore ripete spesso ai suoi amici che questa è la squadra più forte che lui abbia mai allenato finora e con questi calciatori sarebbe pronto a contendere al Barcellona quello che per il Napoli sarebbe uno storico accesso ai quarti di finale di Champions.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

UFFICIALE – Lega Nazionale Dilettanti, stop alle attività fino al 3 aprile!

Ultim’ora – Infortunio Maksimovic, recupero da valutare

Calciomercato – Il brasiliano Arthur nel mirino del Napoli

Calcagno: “I calciatori non sciopereranno, ma la nostra richiesta è quella di sapere se è logico andare avanti”

La Pro Vercelli si ferma: fino al termine dell’emergenza Coronavirus

CONTENUTI EXTRA

Codogno in semilibertà, finita la zona rossa