Calciomercato Napoli, vicino il rinnovo di Zielinski: i dettagli

Gattuso ne ha parlato a lungo con De Laurentiis nell’incontro della scorsa settimana. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di Piotr Zielinski, che presto potrebbe rinnovare il suo contratto come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il presidente in questo periodo convocherà il polacco per definire il prolungamento fino al 2024. E prima che si concluda la stagione, il club vuole sistemare la questione. Il problema non è sullo stipendio – 2,5 milioni a stagione per 4 anni – la questione si è bloccata sulla clausola. Il polacco è pronta ad accettarla a patto che non superi i 60 milioni, il presidente vorrebbe inserirne una di 100. Ci sarebbe una via d’uscita, ovvero alzare l’ingaggio di altri 2 milioni da dividere nei 4 anni e clausola da 80.

