Napoli, donazione di Insigne al Cotugno: “Volevo fare qualcosa per la mia città”

Splendido gesto di Lorenzo Insigne che ha effettuato una donazione all’ospedale Cotugno. L’emergenza Coronavirus colpisce tutti, nessuno escluso: il comportamento di Insigne è da vero cittadino oltre che leader della squadra azzurra. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il capitano ha fatto tutto come una persona qualunque, in anonimato. Ha chiamato martedì pomeriggio la segreteria di Vincenzo De Luca e ha chiesto di parlare con il presidente. Normale attesa al telefono, e poi ecco il governatore incredulo: «Ciao Insigne». È cominciata così la conversazione, breve oltre che inedita, tra il calciatore del Napoli e il governatore. Insigne è stato diretto: «Voglio fare qualcosa per la mia città, voglio aiutare i medici del Cotugno. Mi dica come devo fare». De Luca, che ieri mattina ha rivelato il grande gesto di generosità, gli ha parlato della raccolta fondi che di lì a qualche ora sarebbe stata attivata proprio per il centro di infettivologia più grande della Campania. Ed è successo che Insigne ne diventasse il primo sottoscrittore. Con un bonifico significativo per l’attività di ricerca e di emergenza di questi giorni. Un assist importante per la squadra, i suoi compagni hanno raccolto e in molti lo hanno già seguito.

