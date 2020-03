Barcelona-Napoli, si va verso il rinvio: le ultime

Oggi o al più tardi domani, la Uefa dovrebbe comunicare il rinvio di Juventus-Lione a seguito della positività al Coronavirus di Daniele Rugani. Ma non sarà l’unica gara di Champions a saltare visto che nello stesso comunicato è probabile che ci sarà anche il rinvio della gara Barcellona-Napoli.

Misura necessaria quella del rinvio di Barcellona-Napoli, ad oggi in programma mercoledì 18 marzo a porte chiuse al Camp Nou. L’Uefa però ha già rinviato, su decisione delle autorità spagnole, per l’impossibilità di spostamenti fra Italia e Spagna le gare di Europa League Inter-Getafe e Siviglia-Roma e le rispettive gare di ritorno.

Anche in Spagna si chiedono misure analoghe all’Italia per evitare la diffusione del virus, visto che oggi il paese iberico è il secondo per contagi in Europa dopo l’Italia con 2200 casi, dei quali la metà a Madrid e circa 200 in Catalogna.

