Napoli-Cagliari 1-1: gli azzurri non vanno oltre il pareggio nella gara contro i sardi

Il pareggio odierno costringe il Napoli a dover vincere le prossime 4 per mantenere viva la speranza Champions League

Passo falso per il Napoli. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 contro il Cagliari di Semplici, che con il punto guadagnato compie un altro passo importante verso la salvezza. La squadra di Gattuso sblocca la gara con la rete di Osimhen al 13′ del primo tempo, con i sardi che vanno vicini al pari con il palo di Zappa. Il Napoli va a un passo dal raddoppio con la traversa di Demme e si vede annullare il 2-0 di Osimhen per un presunto fallo su Godin. Dopo altre opportunità, anch’esse sprecate, al 94′ Nandez firma l’1-1. Si complica quindi la corsa Champions dei partenopei che ora sono costretti a fare bottino pieno negli ultimi 4 incontri di campionato.

