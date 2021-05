Napoli-Cagliari, Fabian Ruiz valore aggiunto: potrebbe giocare dall’inizio

Per la sfida tra il Napoli ed il Cagliari Fabian Ruiz potrebbe scendere in campo dal 1° minuto.

Il Corriere dello Sport si concentra sulla figura di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in un periodo di piena forma, dunque potrebbe essere davvero un valore aggiunto per il Napoli durante la gara contro il Cagliari.

“In questo anno non si è negato nulla, manco un periodo di quarantena. Però il peggio è passato, la sua centralità è stata ribadita e contro il Cagliari gli tocca ricominciare da titolare e non come un «8» qualsiasi, ma un «8 e mezzo», il valore aggiunto che incide, dirige, ispira e se capita ci mette pure il sinistro letale: l’hombre vertical si sistema nel cuore del Napoli con il suo battito animale che nelle ultime dodici gare è servito sempre per darsi un ritmo e una vita nuova: una sola assenza e una sola sostituzione.”

