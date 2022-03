Galderisi: “Simeone al top. Osimhen faccia come lui”

Il Mattino – Giuseppe Galderisi in vista di Verona-Napoli: “Simeone al top. Osimhen faccia come lui“.

Giuseppe Galderisi sulla corsa scudetto:

“Simeone al top. Osimhen faccia come lui. Il Napoli sarà protagonista anche nella volata finale. Resta a poca distanza dal primo e soprattutto sta recuperando calciatori importanti che faranno la differenza. Osimhen e Simeone per me restano due grandissimi attaccanti. Anche Simeone ha avuto difficoltà nei primi anni italiani. Come ha fatto a superarle? Con la fame, che cambia tutto. E da ex attaccante le dico: quando arrivi nel contesto giusto e cominci a far gol, è difficile fermarsi. La consapevolezza si accompagna all’entusiasmo”.

