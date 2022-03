Napoli – Rivoluzione estiva: tre giocatori prossimi all’addio. Può partire anche Fabian

Corriere del Mezzogiorno – Napoli, rivoluzione in estate: Ospina, Malcuit e Ghoulam prossimi all’addio. Può partire anche Fabian Ruiz.

Il Napoli è pronto a rivoluzionare la squadra. Questa estate saranno almeno cinque i giocatori che lasceranno il club:

“Il Napoli s’appresta in vista della prossima estate ad una rivoluzione corposa, una trasformazione dell’organico. Andranno via Ospina, Ghoulam, Malcuit a fine contratto, Insigne ha già salutato con la speranza di chiudere in bellezza negli ultimi tre mesi in maglia azzurra. Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023 e sul mercato sembra destinato ad un’estate da protagonista”.

