Napoli-Cagliari, torna Manolas: la difesa ritrova uno dei suoi leader

In occasione di Napoli-Cagliari, gli azzurri possono contare sul ritorno in campo di Kostas Manolas.

Questo pomeriggio il Napoli affronterà il Cagliari in casa propria e Kostas Manolas può nuovamente scendere in campo. Il difensore greco è stato costretto a saltare la partita con il Torino a causa di una squalifica, ma oggi può riprendersi il suo posto in difesa. A risaltare l’episodio ci pensa il Corriere dello Sport.

“La difesa si riappropria della fisicità e dell’autorevolezza di uno dei suoi leader, che va a sistemarsi al fianco di Koulibaly in un settore protetto da Demme e da Fabian Ruiz e che a destra se ne starà con Di Lorenzo e dall’altra parte Hysaj. La formazione emerge nella rifinitura: Insigne a sinistra è un intoccabile; e pure Zielinski. Però esiste un dubbio sulla corsia di destra, dove Politano avverte il fischio della «freccia azzurra» Lozano. È un ballottaggio all’ultimo riscatto o al penultimo dribbling.”

