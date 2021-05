Napoli, interesse per Hysaj da parte dell’Atletico Madrid

Il quotidiano Il Mattino riferisce che l’Atletico Madrid sarebbe interessato al difensore del Napoli Elseid Hysaj.

Elseid Hysaj non continuerà la sua carriera calcistica con il Napoli. Il contratto del difensore albanese scadrà tra due mesi, di conseguenza il giocatore si guarda intorno e cerca un nuovo club in cui realizzarsi. Secondo il Mattino Elseid Hysaj avrebbe suscitato l’interesse dell’Atletico Madrid.

“I rumors di mercato che riguardano Elseid Hysaj ora arrivano anche dalla Spagna. A guardare il terzino azzurro con tanta attenzione è l’Atletico Madrid di Diego Simeone, primatista in Liga e in piena lotta con Barcellona, Real Madrid e Siviglia. Il Cholo e il club spagnolo seguono l’albanese perché pronto a trasformarsi in free agent, visto il contratto in scadenza tra due mesi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Cagliari, i convocati di Gattuso

Fedele su Osimhen: “Per il Napoli è stato un bene non averlo a disposizione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: slittano le nuove riaperture in Olanda