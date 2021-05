Fedele su Osimhen: “Per il Napoli è stato un bene non averlo a disposizione”

Enrico Fedele si esprime sui Victor Osimehn

L’ex dirigente sportivo e oggi opinionista televisivo Enrico Fedele, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8 dove ha parlato di Victor Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Osimhen è stato fuori a lungo? Sapete come la penso e ribadisco il concetto: per me è stato un bene. Se il nigeriano avesse giocator titolare sempre tanti calciatori offensivi del Napoli non avrebbero segnato allo stesso modo. Penso ai vari Lozano, Insigne e Politano. Sappiamo tutti quali sono le caratteristiche dell’ex calciatore del Lille. Deve migliorare tanto sotto il profilo tecnico, diventa invece devastante quando ha la possibilità di giocare a campo aperto, quando ha degli spazi. Lui sfrutta la sua grande velocità, ma fa invece certamente più fatica quando le squadre avversarie si chiudono. Queste sono le caratteristiche del centravanti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Cagliari, pochi dubbi per Gattuso. Ballottaggio tra Politano e Lozano

Calciomercato, Lucas Vazquez rinnovo vicino. Fu accostato anche al Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Primo Maggio tra assembramenti, sport e brindisi per le riaperture