Ronaldo chi? Ecco chi è il migliore secondo Pistocchi

Secondo Pistocchi non è Cristiano Ronaldo il migliore ma bensì Josip Ilicic che, con la prestazione di ieri sera convince ancora una volta il giornalista.

È per me una grande soddisfazione vedere le prestazioni di Josip Ilicic: adesso hanno convinto tutti. Anche quelli che ancora due mesi fa non avevano capito niente 🤷‍♂️ pic.twitter.com/TSJIyPY3l9

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 11, 2020