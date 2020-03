Primo caso, calciatore professionista positivo al Covid-19: Hubers dell’Hannover 96

Primo caso calciatore professionista positivo al Covid-19, in Germania, Hubers dell’Hannover 96

Ultimissime Napoli – Primo caso di calciatore professionista positivo al Coronavirus, è il difensore tedesco dell’Hannover 96 Timo Hubers. Il giocatore ha subito informato il club quando ha scoperto che una delle persone con cui era stato a contatto era risultata positiva al Coronavirus.

Ecco quanto ha comunicato il club tedesco: “Timo Hubers è risultato positivo al Coronavirus. I compagni di squadra sono testati per precauzione. Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato scorso.

Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dal momento dell’infezione, che è stata localizzata con precisione, non si può presumere che i compagni di squadra si siano infettati da lui. Tuttavia, stiamo agendo in modo responsabile – l’intera squadra, gli allenatori e il personale sono testati per il virus in via precauzionale”.

Gerhard Zuber, direttore sportivo di Hannover 96 ha detto:

“Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare. Finora non ha mostrato alcun sintomo. Quando ha scoperto che una persona che era stata con lui all’evento era risultata positiva, ha riferito direttamente dal medico ed è andato volontariamente in quarantena a casa ”

Fonte Gianlucadimarzio.com

