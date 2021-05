Spezia-Napoli: la probabile formazione azzurra per la gara contro i liguri

Coppia centrale inedita per il Napoli, con Manolas e Rrahmani hanno giocato insieme solo per 25 minuti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di anticipare le scelte di formazione di Rino Gattuso in occasione del prossimo impegno di campionato. Sabato 8 maggio gli azzurri affronteranno lo Spezia, e saranno costretti a dover fare a meno di ben tre giocatori.

Tra i pali si rivedrà Alex Meret, con Ospina sulla via del recupero. Coppia centrale obbligata vista l’assenza di Koulibaly per infortunio e Maksimovic per positività al Covid-19; composta da Manolas e Rrahmani. Di Lorenzo a destra e ballottaggio Hysaj – Mario Rui per la corsia di sinistra. A centrocampo ci saranno Fabian e Demme. Reparto avanzato composto da Insigne, Zielinski e il ritorno dal primo minuto di Politano a supporto di Osimhen, in vantaggio su Mertens per la maglia da titolare.

Questa la formazione:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj(Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.

