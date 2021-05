Javier Zanetti: “L’Inter ha problemi finanziari, a metà stagione poteva essere venduta”

Javier Zanetti sulla crisi finanziari dell’Inter

Il vicepresidente ed ex storico capitano dell’Inter Javier Zanetti, ha rilasciato una lunga intervista a La Nacion dove ha parlato dei problemi finanziari che riguardano il club neo campione d’Italia. Ecco quanto dichiarato:

“È vero che a metà stagione il club poteva essere venduto. Ha attraversato e sta attraversando grandi problemi finanziari. Non siamo gli unici ad avere problemi, ovviamente, perché la pandemia ha generato molti deficit. Ma è vero: come società dobbiamo ancora migliorare. Il lavoro dell’allenatore e dei giocatori è stato molto buono, ed è visibile: finalisti di Europa League e campioni di Serie A in due anni, ma allo stesso tempo il club deve aspirare a qualcosa di più. Il club deve migliorare molti meccanismi, questa è la realtà. I problemi finanziari continuano. E potrebbero volerci un paio d’anni per ritrovare l’equilibrio. Bisognerà che la gente torni negli stadi, perché tu come istituzione possa accontentare gli sponsor. Solo quando torneremo alla normalità cresceremo di nuovo. Ho letto che le perdite dell’Inter ammontavano a 102 milioni di euro, e direi anche un po’ di più. Oggi la situazione è complicata, non c’è motivo di nasconderla, ma almeno abbiamo la felicità di aver vinto il campionato. Anche se questo deve essere il punto di partenza per fare il passo successivo. Sarà però necessario essere molto chiari sulla strada da seguire.”

