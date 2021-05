Spalletti, spunta un indizio che lo porta al Napoli

Spalletti, l’indiscrezione che conferma i contatti con il Napoli

La giornalista Ivana Marcellino è intervenuta in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove ha raccontato di un retroscena che confermerebbe l’arrivo di Spalletti al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Mi è giunta voce che il mister toscano abbia rifiutato un invito ad agosto per quello che concerne le prossime vacanze. Luciano Spalletti avrebbe detto di no all’invito perché impegnato con la sua squadra. Di quale compagine parlava il mister toscano? Al momento non lo sappiamo, ma non escludiamo che il club a cui ha fatto riferimento il mister potrebbe essere proprio il Napoli. Vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane, se ci sarà un annuncio da parte del Napoli.”

