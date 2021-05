Iezzo: “Fa rabbia il goal annullato contro il Cagliari, Mazzoleni sfavorisce sempre il Napoli”

Gennaro Iezzo torna sull’episodio del goal annullato

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove è ritornato sull’episodio del goal annullato ad Osimhen contro il Cagliari. Ecco quanto riportato:

“Fa rabbia il gol annullato a Osimhen col Cagliari, non riesco ancora a capire una cosa. In Sampdoria-Napoli l’arbitro convalida il gol poi il Var nota qualcosa e la rete viene annullata, perché nell’azione di domenica accade la stessa cosa? Nell’azione del gol annullato, sul secondo rimbalzo la palla torna all’indietro con un effetto strano, Godin per recuperarla va scoordinato e Osimhen per non andargli addosso mette la mano ma lo sfiora solo, non c’è la spinta. Perché il Var non è intervenuto? Dicono che è a discrezione dell’arbitro, ma Fabbri a 40 metri poteva vedere il fallo? Fa rabbia il non utilizzo della tecnologia perché per l’arbitro è una valutazione negativa. A me non mi sorprende più niente, si fa sempre di tuto per nascondere qualcosa di particolare. Mazzoleni? Ha sempre sfavorito il Napoli.”

