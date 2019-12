Sky – Probabile formazione Napoli: Gattuso sciolto il dubbio regista, scelto l’undici anti-Sassuolo

Probabile formazioni Napoli secondo Sky Sport

Questa sera (ore 20.45) il Napoli scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo di De Zerbi. I partenopei cercheranno di interrompere il digiuno di vittorie in campionato per congedarsi al meglio da un anno poco soddisfacente.

Sulla probabile formazione del Napoli ecco quanto riportato da Sky Sport; Gattuso avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione confermando il 4-3-3: in difesa si va verso la conferma di Luperto accanto a Manolas, mentre in mediana ci sarà Fabian da regista con Allan e Zielinski. In attacco Milik e Insigne sicuri di una maglia dal 1′ minuto, con Lozano favorito su Callejon per il ruolo di esterno destro.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Luperto, Manolas, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Insigne, Milik

