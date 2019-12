Ancelotti-Everton – Raggiunto l’accordo col Napoli per la risoluzione del contratto

Carlo Ancelotti sempre più vicino all’accordo con l’Everton



Carlo Ancelotti inizierà la sua avventura lunedì sulla panchina dell’Everton. Secondo Sky Sports, i legali dell’ormai ex allenatore azzurro hanno raggiunto l’accordo col Napoli per la risoluzione dell’attuale contratto. Pochi passaggi ancora, dunque, e Ancelotti sarà libero di firmare per l’Everton, ricominciando dalla Premier League dopo le difficoltà al suo ritorno in Italia.

