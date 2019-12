Napoli, Ancelotti in città per risolvere il suo contratto: i dettagli

Sembra essere sempre più imminente l’approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell‘Everton. A confermarlo è l’edizione odierna de “Il Corriere della Sera“. Il quotidiano milanese svela dettagli e tempi dell’operazione:

“E per mister 20 titoli e il suo staff, l’ingaggio è importante: 27 milioni lordi fino al 2024, una bella cifra per non starci troppo a pensare su. Il tempo delle valutazioni è già terminato, Ancelotti torna oggi in Italia per risolvere definitivamente il rapporto con il Napoli (c’è un accordo di massima sulla buonuscita) e tuffarsi nelle ambizioni dei Toffee“

