Serie A – Gli arbitri del prossimo turno, per il Napoli c’è il padovano Chiffi

Serie A – Chiffi è stato designato per arbitrare il Napoli a Sassuolo in occasione della 17^ giornata di campionato

Serie A – Come consuetudine, attraverso il sito ufficiale legaserieA.it, l’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni per la prossima giornata di Serie A. In occasione della 17^ giornata di campionato, il posticipo di domenica sera (ore 20:45) Sassuolo-Napoli sarà arbitrato da Chiffi da Padova. Liberti e Bresmes saranno gli assistenti di linea, il quarto uomo invece sarà Dionisi. Al VAR ecco Valeri, con Vivenzi AVAR.

Primo incrocio stagionale con il Napoli, in totale sono 5 i precedenti (4 vittorie e 1 pareggio)

4 precedenti in campionato

Sampdoria – Napoli 2-5 (11 maggio 2014)

Napoli – Chievo Verona 0-0 (25 novembre 2018)

Parma – Napoli 0-4 (24 febbraio 2019)

Napoli – Cagliari 2-1 (5 maggio 2019)

1 precedente in Coppa Italia

Napoli – Sassuolo 2-0 (13 gennaio 2019)

Ecco i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare in programma:

ATALANTA – MILAN h. 12.30

LA PENNA

MELI – FIORITO

IV: MARIANI

VAR: IRRATI

AVAR: DI PAOLO

FIORENTINA – ROMA Venerdì 20/12 h. 20.45

ORSATO

TEGONI – DEL GIOVANE

IV: MANGANIELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE

INTER – GENOA Sabato 21/12 h. 18.00

PAIRETTO

COLAROSSI – GORI

IV: ABBATTISTA

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO

LECCE – BOLOGNA

ABISSO

CARBONE – BACCINI

IV: BARONI

VAR: PASQUA

AVAR: PRETI

PARMA – BRESCIA

FOURNEAU

BINDONI – VALERIANI

IV: ROS

VAR: GUIDA

AVAR: TOLFO

SASSUOLO – NAPOLI h. 20.45

CHIFFI

LIBERTI – BRESMES

IV: DIONISI

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI

TORINO – SPAL Sabato 21/12 h. 20.45

FABBRI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: SACCHI

VAR: MASSA

AVAR: LONGO

UDINESE – CAGLIARI Sabato 21/12 h. 15.00

PICCININI

GALETTO – PRENNA

IV: SERRA

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

