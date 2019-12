Enzo Bucchioni: “Via le multe per ritrovare serenità”

Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul campionato e sul momento del Napoli

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione sportiva in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Dybala ha fatto un gol straordinario! Un vero e proprio capolavoro così come quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è un campione che si è fatto da solo, attraverso allenamenti, sudore e voglia di vincere sempre e quel gesto tecnico è frutto di 20 anni di carriera mentre l’argentino ha realizzato un vero colpo di genio. Il Napoli, per ripartire, deve togliere le multe per ritrovare coesione e serenità. Cominciare con questo peso è dura per l’allenatore Gattuso. Ancelotti? Sono sorpreso dalla sua voglia di tornare subito in panchina. Non è stato un periodo facile a Napoli e poi l’esonero dovrebbe far pensare. Non so da cosa sia ispirato e se fossero i soldi, fa parte del gioco”.

