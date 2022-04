Infortunio Osimhen: “Regna l’ottimismo: Lucianone incrocia le dita”

Il Mattino – “I giorni di Osimhen. Regna l’ottimismo: Lucianone incrocia le dita“.

Infortunio muscolare per Victor Osimhen nel corso dell’allenamento di ieri. Il giocatore si è fermato ed è stato immediatamente preso in gestione dallo staff tecnico. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad esami specifici per verificare l’entità dell’infortunio. Tuttavia a Napoli regna l’ottimismo, anche se nessuno può prevedere il futuro, ma la speranza è quella di poter rivedere il nigeriano in campo contro la Fiorentina. In più, le sue assenze cono coincise con le tre sconfitte peggiori di dicembre e una in Coppa Italia proprio contro i viola.

