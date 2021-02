UNLTIM’ORA – Osimhen ancora in osservazione, salterà EL e forse Benevento

L’edizione online della Gazzetta dello Sport stila su quanto accaduto ad Osimhen, il ragazzo è ancora in osservazione all’ospedale di Bergamo.

Nottata all’ospedale di Bergamo per Osimhen:

“L’attaccante del Napoli è ancora in osservazione, tra qualche ora, dopo accertamenti aggiuntivi già programmati, verrà dimesso e farà ritorno a Napoli.

Osimhen dovrà erigere un periodo di riposo – come previsto dal protocollo sanitario in casi come questo- . Dunque, Victor salterà sicuramente la gara di ritorno di Europa League contro il Granada, prevista per giovedì sera in casa azzurra.

La sua presenza, però, rimane in dubbio anche per la sfida di Serie A, domenica, contro il Benevento. Osimhen non ha ricordi dell’incidente, questa mattina ha chiesto informazioni al dottor Canonico, il quale gli ha raccontato della brutta caduta e delle conseguenze avvenute dopo aver sbattuto la testa sul prato dello stadio di Bergamo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gasperini a Sky: “Abbiamo vinto ma siamo furibondi!”

Atalanta, Toloi nel pre-gara: “Contro il Napoli è sempre dura”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: sul litorale romano è pienone, tanti anche in spiaggia