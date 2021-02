Corbo: “Avventato cambiare allenatore adesso, non c’è un giusto ricambio”

Antonio Corbo, nel suo editoriale Il Graffio, per Repubblica è allerta, ora come ora non c’è un giusto allenatore di ricambio.

Corbo sottolinea ed insiste, sarebbe una scelta sbagliata quella di ADL:

“E adesso? Che si fa? Mancano solo quattro giorni dalla partita di ritorno contro il Granada per gli ottavi di Europa League, cambiare allenatore sarebbe -non solo sbagliato- ma una scelta tempestiva. Inoltre un allenatore giusto per il ricambio manca, non c’è ora come ora. Sarebbe peggio pensare ad un supplente”.

