Per la moviola era rigore, errore inaccettabile dell’arbitro e Var

La moviola del Corriere dello Sport non transige: era rigore su Pessina.

Per la moviola era rigore per l’Atalanta per fallo su Pessina. Errore inaccettabile dell’arbitro e Var

“Tumultuoso errore commesso da Di Bello, in campo durante Atalanta – Napoli, e al Var da Fabbri. Tra Mario Rui e Pessina il contatto c’è ed è evidente sulla gamba sinistra del centrocampista bergamasco. Di Bello poteva e doveva accorgersene, ancor peggio ignorare l’evidenza al Var”.

