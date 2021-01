Napoli, i voti dei quotidiani: “Insigne? Prestazione da numero 10, esprime un calcio degno dei fuoriclasse”

I voti per Lorenzo Insigne sono altissimi

Lorenzo Insigne è stato eletto migliore in campo dopo la travolgente vittoria del Napoli per 6-0 contro la Fiorentina di Prandelli, i quotidiani nelle loro edizioni odierne elogiano il capitano del Napoli con dei voti altissimi.

Questi i voti per il 24 azzurro:

Corriere dello Sport voto 8: “Esprime calcio degno dei fuoriclasse: 99 reti con quella maglia eppure c’è ancora un pregiudizio da combattere. Applausi al ‘gigante’ “.

Gazzetta dello Sport voto 8: “Stavolta segna subito e tutto diventa più facile. Due gol, un assist da favola e tanta qualità in mezzo”.

Tuttosport voto 8: “Un solo voto in meno rispetto ai suoi gol che sono 9 in questo campionato (in 14 partite), già eguagliato lo score della scorsa Serie A. Con questa doppietta arriva a quota 99 nella graduatoria all time dei bomber del Napoli”.

Il Mattino voto 8: “Una gara da numero 10, che Pirlo da oggi in poi gli conviene vedere con estrema attenzione in vista della partita di Supercoppa. Parte da sinistra, si accentra, dialoga e segna. Doppietta impreziosita da un assist dove fa fuori 5 uomini e un gol, il primo, morbido, piazzato, con cui cancella i missili terra-aria con Spezia ed Empoli”.

