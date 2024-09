Napoli-Monza, Conte: “Dobbiamo restare con i piedi per terra”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria i campionato contro il Monza.

Il Napoli di Antonio Conte colleziona un’altra vittoria un campionato , questa volta contro il Monza.

Di seguito le parole del tecnico partenopeo dopo la gara:

“Lukaku è importante a prescindere dal gol. Deve partecipare attivamente alla gara e come tutti raggiungere l’obiettivo finale. Lui sta lavorando di più rispetto alla media perché non è arrivato in una perfetta condizione. È un giocatore che può sicuramente dare qualcosa di positivo, oggi ha lavorato un sacco per la squadra. Se va in gol è ancora meglio ma l’importante è lavorare bene. Sfrutteremo ora la sosta per migliorare ancora di più.”

Sullo Scudetto afferma:

“C’è un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che puoi allenare la squadra per tutta la settimana, lo svantaggio è che non siamo competitivi come chi partecipa alle Coppe. Noi lavoriamo affinché i sogni possano avverarsi ma la realtà dice che siamo ancora lontani. Su di me ci sono grandi aspettative perché in passato ho fatto le cose in grande, ma non sono passati nemmeno tre mesi e dobbiamo avere i piedi per terra. Ci sono molte squadre favorite per differenti situazioni, noi abbiamo appena iniziato un percorso di ricostruzione.”