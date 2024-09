Napoli-Monza, Di Lorenzo: “Fa piacere essere avanti a tutti

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida contro il Monza.

Dopo la vittoria casalinga del Napoli in campionato contro il Monza il Capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Siamo contenti di non aver preso gol, è un lavoro che parte dagli attaccanti. Non guardiamo la classifica ma ci ovviamente siamo molto contenti di essere lì davanti a tutti, la squadra sta lavorando bene. Se la squadra non perde gol è merito di tutti. È bello vincere così ed è bello lo stadio pieno di entusiasmo. I tifosi vedono una squadra unita. Con la nostra qualità potremmo mettere in difficoltà chiunque, siamo partiti prendendo tre gol alla prima gara ma poi abbiamo ricominciato da zero.”

Su Politano afferma:

“Se ne parla poco ma è cresciuto ed è forte davvero. Sono contento di giocare con lui.”