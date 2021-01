De Zerbi: “Il campo è in pessime condizione”. Scatta l’allarme per la Supercoppa di mercoledì!

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato la situazione del terreno di gioco del Mapei Stadium

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato la gara che ha visto il suo Sassuolo non andare oltre un pari in casa contro il Parma. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Non si può giocare su questo campo. Oggi avevamo contro tutti: avversari, terreno e sfortuna. Ci hanno annullato un gol strano e abbiamo preso un incrocio dei pali. Abbiamo giocato anche contro il campo, perché il nostro Sassuolo non può giocare in un campo di questo tipo”.

