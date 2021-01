Top & Flop – Napoli-Fiorentina, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Fiorentina

Primo Tempo

Il Napoli parte forte trovando il vantaggio in avvio, Lorenzo Insigne sfrutta al meglio la sponda di Petagna in area e porta i suoi avanti. Gli azzurri tengono bene, ma alla distanza la Fiorentina viene fuori. Biraghi trova una deviazione di Demme che spinge la palla sulla traversa, poi Ribery a botta sicura trova un super intervento di Ospina. Poco dopo sempre il terzino viola sugli sviluppi di un contropiede, prova il diagonale che esce fuori di un nulla. Il Napoli riesce a tenere, trovando anche la seconda marcatura. Petagna dalla sinistra trova Demme, che in spaccata firma il 2-0. Il terzo goal nasce da una grande azione di Lorenzo Insgine, salta mezza difesa viola e con un filtrante preciso serve Lozano che non sbaglia. Gli azzurri non si fermano, dopo una splendida triangolazione Zielinski dal limite con un destro preciso firma il poker. Si va al risposo sul 4-0 in favore degli azzurri.

Secondo Tempo

La ripresa vede un Napoli in completa gestione della partita, con la Fiorentina che non riesce a reagire al pesante passivo. Ci prova Vlahovic con un pallonetto, ma trova Koulibaly sulla linea che sventa il pericolo. Bakayoko si procura il rigore subendo fallo da Castrovilli, dal dischetto Insigne non sbaglia. Nel finale arriva il 6-0 dopo uno slalom di Politano al limite dell’area, sinistro preciso che finisce in rete. Game, set, match.

Top – Insigne

Il capitano azzurra riscatta le ultime uscite, fornendo una prestazione di livello assoluto. Firma una doppietta e si mette al servizio della squadra, serve un assist a Lozano dopo un’azione da incorniciare. Oggi il migliore in campo è lui

Flop – Hysaj

Il terzino azzurro è il flop di oggi, paga un avvio incerto con molti errori in appoggio. Suo il passaggio sbagliato che per poco non permette alla viola di pareggiare, cresce alla distanza ma offre poco appoggio in fase offensiva e risultando impreciso in alcuni fondamentali.

