Callejon ancora bersaglio dei suoi tifosi, è polemica per la foto con lo staff azzurro

Il portale labaroviola.com, riporta della polemica montata nei confronti di Callejon.

A seguito della foto effettuata con lo staff del Napoli, è scoppiata la polemica dei tifosi viola contro Callejon:

“Capita che nel mirino dei tifosi viola ci sia finito Jose Maria Callejon. Il calciatore della Fiorentina, dopo la partita persa contro il Napoli, ha scattato una foto con lo staff medico e tecnico del Napoli, suoi vecchi amici avendo passato sette anni nella città campana a stretto contatto con questi uomini, a cui è rimasto molto legato. Ecco, questa fotografia, postata sui social da un componente dello staff napoletano (e poi prontamente rimossa) ha generato diverse polemiche tra i tifosi viola che non hanno gradito il gesto del numero 77 viola dopo l’umiliante sconfitta subita allo stadio Maradona. Callejon è molto dispiaciuto per l’accaduto, tra l’altro aveva chiesto che questa foto non fosse pubblicata. Callejon ha semplicemente accettato di fare una foto con amici. Talvolta certe polemiche inutili andrebbro evitate.”

