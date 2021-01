Koulibaly a Sky: “Con la Juve faremo di tutto per vincerla, siamo capaci”

Koulibaly a Sky Sport parla della Supercoppa Juve Napoli

Serie A – Kalidou Koulibaly è intervenuto in diretta a Sky Sport nel post partita di Napoli-Fiorentina, ecco quanto ha dichiarato anche riguardo la Supercoppa Juve-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Volevamo rispondere sul campo con la prestazione e anche in vista dei risultati che sono arrivati ieri. Sapevamo che oggi era difficile e importante, proviamo ad avere più mentalità come il mister vuole. Adesso pensiamo alla finale e mettiamo da parte il campionato. Faremo di tutto per vincerla, non è una partita come le altre. Dobbiamo essere bravi a non prendere gol perché sappiamo che avanti da un momento all’altro il gol possiamo sempre farlo. Dobbiamo essere sempre più bravi a difendere e attaccare tutti insieme. Mi aspetto di vincere contro la Juventus, è una grande squadra e sta bene, ma lo stesso vale per noi. Possiamo fare male a qualsiasi squadra, servirà la giusta mentalità. Faremo di tutto per vincerla, siamo capaci”.

