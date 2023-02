Si Gonfia La Rete – Auriemma: “Mario Rui, non esiste un esterno come lui in Serie A”.

Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore, ha parlato esposto il suo pensiero in merito al ruolo e alla tecnica di Mario Rui:

“Mi domando se in Italia esistono esterni come Mario Rui! Io vedo esterni che corrono, crossano, saltano l’uomo o fanno gol come Theo Hernandez e Dumfries, ma un esterno come Mario Rui che partecipa alla manovra offensiva da mezzala… non esiste in Serie A!”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Sta succedendo davvero, juventini disperati sul web…”

Mercato: Osimhen piace alle big ma per ora non ci sono offerte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Colpito da lancio di bici, fermati cinque giovani a Torino