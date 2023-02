La Gazzetta dello Sport – Maignan, slitta ancora il rientro: ora si parla di Marzo.

Il caso Mike Maignan sta diventando sempre più particolare, perché il rientro del giocatore sarebbe slittato a Marzo. Difatti, il francese sembrerebbe non essere ancora pronto per la sfida casalinga contro il Tottenham del 16 febbraio.

“Occorre altro tempo per perfezionare il recupero, più probabile che si riveda a fine mese, massimo all’inizio di marzo. Guardando al solito calendario di Champions, il nuovo obiettivo diventa Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi, in programma a Londra il prossimo 8 marzo

Mike intanto continua il lavoro a Milanello: gli esami di ieri hanno evidenziato miglioramenti. Ma determinante per stabilire i tempi di recupero è stata fin qui la reazione del muscolo alle sollecitazioni. Gli accertamenti a cui si era sottoposto a fine settembre avevano evidenziato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Un mese dopo, quando il traguardo del ritorno in campo era ben visibile ecco il nuovo stop, una lesione del soleo. Uno strappo vero e proprio e tutto il percorso di riabilitazione che riparte dal via. Coinvolto lo stesso polpaccio ma un muscolo diverso”.

