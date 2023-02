Mercato: Osimhen piace alle big ma per ora non ci sono offerte

Victor Osimhen oltre ad essere il capocannoniere della Serie A è diventato ormai una sentenza per le difese avversarie. Il suo rendimento sta attirando l’attenzione dei colossi europei ma ad ora non sono arrivate offerte ufficiali al Napoli. Lo riporta Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, nel suo più recente intervento a Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”.

Queste le sue parole:

“C’è un rischio assuefazione alle giocate straordinarie di Osimhen che ormai diamo quasi per scontate. Ci sembrano normali ma non lo sono. Osimhen è senza alcun dubbio un giocatore che desta interesse e curiosità su cui i grandi club sono disposti a investire ma ad oggi non mi risulta che siano arrivate offerte al Napoli per il nigeriano.

Il Napoli, in questo campionato, non ha mai dato la sensazione di barcollare; anche nella partita persa contro l’Inter, che i nerazzurri hanno giocato decisamente bene, non si è mai avuta la sensazione di una squadra che non sapesse cosa fare in campo. Credo che sia questa la migliore dote del Napoli, unitamente alla grande qualità dei suoi giocatori”.

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9