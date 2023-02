Avv. Juve in difesa del pm. Santoriello: “Non ha mai confuso il calcio con il diritto”

L’avvocato della Juve ha parlato in difesa del pm. Santoriello

L’avvocato della Juve Luigi Chiappero, in un’intervista rilasciata a La Stampa difende il pm Santoriello, che ha pubblicamente ammesso, in un video risalente al 2019, di essere tifosissimo del Napoli e di odiare la Juve:

“Santoriello? Un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera”.

