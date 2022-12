3 motivi per cui il Man. City con Haaland può non vincere la Champions

Finora il trofeo della Champions League non era disponibile per il Manchester City, tuttavia, le cose possono cambiare nel 2023. Non importa se riusciranno ad assicurarsi la gloria, ci sono così tante prove che prevedono che siano attualmente la prima squadra del mondo. Per questo motivo, il Manchester City avrà un’enorme possibilità di vincere la Champions League 2023. O forse no. Sappiamo che la Champions non è mai una scienza esatta, che i più forti non sempre arrivano fino in fondo.

Non solo punti di forza quindi, ma anche possibili limiti della squadra di Guardiola e Haaland.

Intanto, le dirette avversarie: Primo su tutti, il Bayern Monaco appare ancora quella superpotenza che negli scorsi anni ha vinto tutto, sia in patria che in Europa. C’è anche il Real Madrid, detentrice del trofeo ai danni del Liverpool (anche loro agli ottavi). E poi ancora Paris St. Germain, Chelsea e Napoli, tutte squadre che potrebbero giocare qualche scherzetto alla squadra di Guardiola. Pep Guardiola durante un’intervista dopo il match con il Copenaghen ha detto: “La Champions è molto difficile da vincere perché il Real Madrid c’è sempre”.

Non è la prima volta che il City è tra le favorite per la vittoria della Champions League. È un mantra che si ripete ormai da sei anni; solo che puntualmente veniamo smentiti e i Citizens escono clamorosamente dalla competizione. Da quando gli emiri hanno rilevato la società, l’obiettivo è sempre stato quello di conquistare l’ambita coppa, ma questa ossessione sarà destinata ad avere ripercussioni sulla squadra? Haaland, Silva, De Bruyne e tutti gli altri saranno in grado di gestire le aspettative che il mondo calcistico riversa su di loro o dovranno ancora una volta tornare a casa a mani vuote?

Senza contare le altre competizioni, dove il City è agguerritissimo su tutti i fronti, a partire dal campionato, dove attualmente sono secondi a cinque punti di distanza dall’Arsenal capolista, mentre a inizio gennaio se la dovrà vedere col Chelsea nel terzo turno dell’FA Cup e subito dopo il mondiale con il Liverpool negli ottavi di Coppa di Lega.

Oltre i punti di forza, che tutti conosciamo, possiamo ancora segnalare un paio di “contro”. Ad esempio, che, nonostante i campioni, il City non ha una storia a questi livelli della competizione (a parte la finale persa contro il Chelsea nel 2021) e l’inesperienza potrebbe giocare brutti scherzi anche in termini di quote vittoria Champions. Anche perché come dicono quelli bravi, “certe partite sono decise dai dettagli”.