Marchetti: “Diverse offerte per Gaetano e Zerbin”

Luca Marchetti sul futuro dei due giovani azzurri

Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin sono due giocatori che Spalletti ha voluto non lasciar partire in estate. Entrambi i giovani talenti hanno collezionato presenze in gare importanti anche in Champions League, attraendo anche l’attenzione di altri club. Luca Marchetti, esperto di di Sky Sport, ha parlato dei due calciatori a “Marte Sport Live – Forza Napoli Sempre”, trasmissione in onda su Radio Marte.

Queste le sue parole:

“Come prosegue il mercato di società come Juventus, Inter e Milan? Slowly: piuttosto lentamente. Il Napoli, invece, oltre ad Alessandro Zanoli, potrebbe privarsi anche di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, per mandarli altrove a giocare con maggiore costanza? Non è detto che ciò accada.

Spalletti si fida di loro e, non a caso, gli ha dato minutaggio in partite non scontante. Di offerte ce ne sono, ma bisogna capire dove vai a giocare: se vai in un’altra squadra in cui devi comunque conquistarti il posto e rischi di fare panchina, tanto vale che fai panchina a Napoli.

Non è solo una questione di titoli in bacheca: la possibilità di allenarsi con compagni di squadra validi come quelli del Napoli e con un grande allenatore come Spalletti, infatti, rappresenta un fattore di crescita. Non si deve sottovalutare il fatto di appartenere già ad un gruppo che funziona. Il Napoli sta ragionando con i calciatori per capire quale sia il percorso migliore per loro da questo punto di vista”.

Fonte foto: Twitter @LucaMarchetti

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Doppio ruolo per Mourinho: solo in caso di ok della Roma. I dettagli

È fatta per lo scambio Bereszynski-Zanoli: ecco quando l’annuncio ufficiale, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Indagata la moglie di Aboubakar Soumahoro