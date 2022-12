È fatta per lo scambio Bereszynski-Zanoli: ecco quando l’annuncio ufficiale, i dettagli

Scambio Bereszynski-Zanoli, tutti i dettagli

È fatta per lo scambio Bereszynski-Zanoli, il Napoli avrà un nuovo vice-Di Lorenzo in organico: Bartosz Bereszynski. Il giocatore arriverà dalla Sampdoria nell’ambito di uno scambio di prestiti con un altro terzino destro, Alessandro Zanoli, che si trasferirà a Genova per sei mesi. L’intesa è totale (nella quale però non rientra Nikita Contini, che resterà in prestito ai blucerchiati), ad annunciarlo è Tuttomercatoweb.com:

Bartosz Bereszynski al Napoli, Alessandro Zanoli alla Sampdoria. È questa l’operazione che nelle ultime ore hanno definito le due società sulla base di due trasferimenti in prestito secco e che verrà formalizzata nel corso delle festività natalizie. Non rientrerà nello scambio il portiere Nikita Contini, passato in prestito dal Napoli alla Samp la scorsa estate. Nessun rientro prestito: Contini continuerà a vestire la casacca blucerchiata.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno, il report: aggiornamento su condizioni Rrahmani e Sirigu

FOTO – Ostigard compra 3 maglie SSCN stagione ’94-95: omaggio a un grande campione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici