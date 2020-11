Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castel Volturno: il report

Training Center di Castel Volturno, il report dell’allenamento

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la sfida contro il Rijeka per la terza giornata di Europa League in programma domani in Croazia alle ore 18.55.

Il report:

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità ed esercitazione tecnico tattica. Chiusura con sessione di calci piazzati.

