Conte, firmato il nuovo dpcm. Sarà in vigore fino al 3 Dicembre

Conte ha firmato, arriva il nuovo dpcm

Giuseppe Conte, nella notte, ha firmato il nuovo dpcm che sarà in virogre dal 5 Novembre al 3 Dicembre. L’Italia verrà divisa in tre aree, con regole e divieti diversi in base alla zona (Rossa, arancione, verde). Ci sarà il coprifuoco dalle ore 22 ale ore 5, con divieto di spostamento tra le Regioni. Queste alcune anticipazioni, con il Premier che nella giornata di oggi annuncierà tutti i provvedimenti attraverso una conferenza stampa.

