Maradona, intevento riuscito. Si attende il bollettino medico

Maradona, l’intervento è riuscito

Come riportato dal quotidiano El Clarin, l’intervento a cui è stato sottoposto Diego Armando Maradona è riuscito. L’intervento a cui si è sottoposto, è durato circa un’ora ed è andato tutto per il meglio. Adesso si attende il bollettino medico, il quale darà aggiornamento sul suo stato di salute. Diego trascorrerà alcuni giorni in ospedale, dove verrà monitorato dai medici.

