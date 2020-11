ULTIM’ORA – Nuovo DPCM: coprifuoco alle 22 e lockdown di 15 giorni nelle “zone rosse”, i dettagli

Nuovo DPCM: coprifuoco alle 22 e lockdown di 15 giorni nelle “zone rosse”

Secondo quanto riportato dal portale Corriere.it, il nuovo DPCM, che sarà firmato dal presidente Conte, prevederà l’anticipo del coprifuoco dalle ore 22.00 (anzichè 23.00) fino alle ore 5.00. Saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sarà fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute.

Nelle giornate festive e prefestive saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale sarà consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento. Spazio anche alla scuola, con forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Saranno sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Saranno individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” (o zone rosse) e con un livello di rischio “alto”, con ordinanze specifiche: avranno durata per un periodo minimo di 15 giorni, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori per le zone ad alto rischio, vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

